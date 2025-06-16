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Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 34 düzensiz göçmen göçmen yakalandı ve Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:33
Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu "KB-119" tarafından yakalandı.

Lastik Bot Durduruldu

Ayvacık açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik tarafından durduruldu. Bot içinde 13'ü çocuk olmak üzere toplamda 34 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenlerin İşlemleri

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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