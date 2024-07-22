Çanakkale'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'de Deprem Yaşandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, saat 17:39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,23 kilometre olarak belirlendi.

AFAD ve Vali'den Açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının ardından hızlı bir değerlendirme yaptı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ezine merkezli 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun," ifadelerini kullandı.

Hasar Tespitleri ve Güvenlik Kameraları

Güvenlik kameraları sayesinde deprem anı kaydedildi. Ayvacık ilçe merkezinde yaşayan Rüstem Akan, boş durumdaki evinin duvarlarında çatlaklar meydana geldiğini belirtti. Akan, "Depremin sarsıntısını her odada hissettik. Neredeyse tüm odalarda kısmi çatlaklar var. Bazı odalarda sıvalar dökülmüştü. Ev şu anda boş durumda iken, bahçede oturduğumuz esnada deprem oldu," şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık ilçesindeki bir evde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık ilçesindeki bir evde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık ilçesindeki bir evde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık ilçesindeki bir evde hasar meydana geldi.