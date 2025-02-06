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Çanakkale’de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Çanakkale, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma programı düzenledi. Vali Toraman, deprem riskine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:54
Çanakkale’de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Çanakkale’de Deprem Anma Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Çanakkale'de anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman katıldı.

Vali Toraman’dan Çarpıcı Açıklamalar

Programda konuşan Vali Ömer Toraman, Türkiye'nin afetlere müdahalede ve ilk yardım faaliyetlerinde güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çanakkale'de akreditasyonu tamamlayan iki ekibe belgelerinin verildiğini belirtti. Toraman, Türkiye'nin yapı stokunun depreme karşı yüksek risk taşıdığını vurgulayarak, bu riskin azaltılması gerektiğini belirtti.

Depremlerin Etkileri ve İyileştirme Süreci

Toraman, "İki yıldır insan üstü gayret yürütülüyor. Gelinen noktada 200 binin üzerinde konut vatandaşlara teslim edilmiş durumda." ifadelerini kullandı. Türkiye’deki yapı stoku riskine dikkat çeken Toraman, mevcut binaların deprem performansının ölçülmesi gerektiğini, yeterli mukavemet yoksa binaların yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

ÇOMÜ Rektörü jeolojik risklere dikkat çekti

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Türkiye'nin fay hatları üzerinde yer aldığını ve bu nedenle depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Erenoğlu, "Bu süreç bilim ve mühendislik imkanları ile zararları en aza indirmek mümkündür." dedi. Ayrıca, yapı-zemin ilişkisine vurgu yaparak, mühendislik bilimlerinden yararlanmanın önemini anlattı.

Sağlık Çalışanları Saha’da Destek Verdi

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, deprem sürecinde sağlık ekiplerinin sahada gösterdikleri özveriyi aktardı. Çanakkale’deki sağlık çalışanlarının yetkinliğine vurgu yaparak, "Açlığa, uykusuzluğa, soğuğa dayanarak çalıştık." dedi.

Deneyimler Paylaşıldı

Ayrıca, AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, 6 Şubat depremlerinden sonra arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini ve yaşadıklarını aktardı. ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Caymaz ise ilk 24 saatteki müdahalelerini paylaştı.

Son olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, afet farkındalığı ve hazırlıklar konusunda etkinlikler düzenlediklerini ancak bireysel tedbirlerin yaşam biçimine dönüştürülmesinde zorluklar yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda anma programı gerçekleştirildi.

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