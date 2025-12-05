Çanakkale'de AFAD Gönüllülerine Kimlik Kartları Teslim Edildi

Çanakkale'de 5 Aralık etkinliğinde Deniz Polisevi'nde düzenlenen törende destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi; Vali Ömer Toraman katıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:39
Çanakkale'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Deniz Polisevi'nde düzenlenen törende destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi.

Törende AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, gönüllülere kimlik kartlarını takdim etti.

Vali Toraman, gönüllülere emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti ve gönüllülük sistemine katılmak isteyen tüm vatandaşları AFAD Gönüllülük Platformu üzerinden kayıt olmaya davet etti.

