Çanakkale'de AFAD Gönüllülerine Kimlik Kartları Teslim Edildi

5 Aralık etkinliğinde Deniz Polisevi'nde tören

Çanakkale'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Deniz Polisevi'nde düzenlenen törende destek AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi.

Törende AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, gönüllülere kimlik kartlarını takdim etti.

Vali Toraman, gönüllülere emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti ve gönüllülük sistemine katılmak isteyen tüm vatandaşları AFAD Gönüllülük Platformu üzerinden kayıt olmaya davet etti.

