Çanakkale'de Alt Geçide Düşen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de kaldırıma çarparak alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü Efkan Orhan, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:34
Çanakkale'de Alt Geçide Düşen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çarpan bir kamyonet, yol kenarındaki alt geçide düştü. Olay, Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonetin Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarpmasıyla gelişti.

Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafındaki alt geçide düşerken, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Efkan Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü...

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü...

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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