Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu

Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurarak öldürülen Zeynep Zan (25), başından vurulması sonucu hayata gözlerini yumdu. Olay, Uğur Zan (34) tarafından 17 EE 166 plakalı motosiklet ile yapılan takip sonucu gerçekleşti.

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle tartışmaya başlayan çift, Uğur Zan'ın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçmaya çalışan Uğur Zan, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı ve sorgulama için emniyete götürüldü.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.