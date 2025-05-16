DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından vurulan kadın yaşamını yitirdi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:12
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu

Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurarak öldürülen Zeynep Zan (25), başından vurulması sonucu hayata gözlerini yumdu. Olay, Uğur Zan (34) tarafından 17 EE 166 plakalı motosiklet ile yapılan takip sonucu gerçekleşti.

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle tartışmaya başlayan çift, Uğur Zan'ın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçmaya çalışan Uğur Zan, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı ve sorgulama için emniyete götürüldü.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü....

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü....

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?