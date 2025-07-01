Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 5 Bin Kişiye Sardalya İkram Edildi

Çanakkale'de Unutulmaz Bir Bayram Coşkusu

Çanakkale, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında, organizasyonun arkasında Liman Başkanlığı, GESTAŞ ve Çanakkale Yıldız Pastacılar ve Aşçılar Derneği yer aldı. Saatler süren hazırlıkların ardından, Yat Limanı'nda dev mangallar kurularak 5 bin kişilik sardalya ikramına başlandı.

Sardalya İkramı ve Kalabalık İlgisi

Yerel aşçıların önderliğinde, Dernek Başkanı şef Osman Demirci ve ekip arkadaşları, “denizlerin fasulyesi” olarak adlandırılan sardalyayı misafirlere ikram etti. Ayrı bir heyecanla balık ekmek almak isteyen vatandaşlar, limanda uzun kuyruklar oluşturdu. Demirci, etkinlik ile ilgili olarak, "Toplam 5 bin kişilik balık ekmek ikramımız var. Adeta halkımızla beraber güzel bir şölen yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık Deniz Yüzme Yarışlarıyla Eğlence Hattı Kapandı

Bayram kutlamaları yalnızca sardalya ikramıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda Yat Limanı-Lodos arasında düzenlenen açık deniz yüzme yarışlarıyla da renk kazandı. Kentteki çeşitli yüzme kulüplerinden katılan kız ve erkek sporcular, yarış heyecanını paylaştı. Gençlerin bu coşkusuna, Kordonboyu'ndan destek veren aileler de katıldı.

Çanakkale'de gerçekleşen bu etkinlik, deniz kültürünü bir araya getirirken, yerel halkın dayanışma ruhunu da pekiştirdi.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalye ikramında bulunuldu.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalye ikramında bulunuldu.