Çanakkale'de Denizi Kirleten Gemilere 8 Milyon Lira Ceza

Çanakkale'de, Ege Denizi'nde bulunan Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen bir atık alım tankerine 8 milyon 218 bin lira ceza kesildi. Olay, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı denetim sonucu ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG 16 botu, Türk bayraklı 78 metre uzunluğundaki 'Clias-5' adlı tankerden denize slaç döküldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine hemen bölgeye intikal eden ekipler, kirliliği görüntülü olarak kayda geçirdi.

Yapılan yerinde tespit çalışmaları sonucunda, denizi kirlettiği belirlenen atık alım tankerine adli ve idari işlemler başlatıldı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından kesilen ceza, deniz kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak Bozcaada Kaymakamlığı, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada Liman Başkanlığı, Bozcaada Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü gibi ilgili kuramlara rapor verildi.

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı.

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı.