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Çanakkale'de Doğa Yürüyüşü Kayıp Müdür Yardımcısının Cenazesi Van'a Gönderildi

Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan müdür yardımcısı Adil Bartu'nun cenazesi memleketi Van'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:53
Çanakkale'de Doğa Yürüyüşü Kayıp Müdür Yardımcısının Cenazesi Van'a Gönderildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, cansız bedenine ulaşıldı. Bartu için düzenlenen tören sonrası cenazesi memleketi Van'a gönderildi.

Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde, pazar günü arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıkan Adil Bartu, bir süre sonra kaybolmuştu. Yapılan aramalar sonucunda yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsinin ardından müdürlüğüne getirildi.

Bartu'nun eşi Seval Bartu ve kızları Merve Sefanur Akbulut ile Kutsal Ebrar Bartu, burada taziyeleri kabul etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, törende yaşanan acı kaybın herkesi üzdüğünü belirterek, "Söylenecek çok söz var ama bugün hakkımız varsa helal etmek ve Adil Bey için son görevinizi yapmak üzere buradayız. Tebessüm eden yüzü, iyiliksever gönüllüğü dostları tarafından hep hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bartu'nun kızı Merve Sefanur Akbulut ise, babası ile birlikte Çanakkale'ye ilk geldiğinde yaşadıklarını anlatarak, "Babama çok düşkündüm ve onun değerlerini her zaman yanımda taşıyacağım" dedi. "Ona bu ölüm yakışmadı" diyerek, babasının çalışma hayatına ve ailevi değerlere olan bağlılığını dile getirdi.

Bartu'nun cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından okunan duanın ardından memleketine uğurlandı. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile çok sayıda kurum müdürü ve çalışma arkadaşları katıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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