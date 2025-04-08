DOLAR
37,97 0,45%
EURO
41,81 -0,18%
ALTIN
3.637,88 -0,12%
BITCOIN
2.903.511,84 0,78%

Çanakkale’de Dünya Romanlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, renkli etkinliklerle ve kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:43
Çanakkale’de Dünya Romanlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale’de Dünya Romanlar Günü Etkinlikleri

Çanakkale, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle bu özel günü coşkuyla kutladı. Çanakkale Valiliği'nin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar, şehrin sokaklarını rengarenk bir atmosferle doldurdu.

Kortej Yürüyüşü ve Eğlenceli Aktiviteler

Etkinliklerin başlangıcı, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar uzanan bir kortej yürüyüşü ile gerçekleşti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt gibi önemli isimlerin katıldığı yürüyüş, Roman sanatçıların canlı müziğiyle şenlendi.

Yürüyüşün ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Roman Kadınlar Sosyal Etkinlikler ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Müziğe Dokuz Sekizlik Roman Eli Projesi" kapsamında çocuklardan oluşan bir müzik grubu sahne aldı. Çeşitli şarkılar seslendiren çocuklar, katılımcıları coşturdu.

Etkinlikte bunun yanı sıra çocuklar ve kadınlar için açılan stantlar, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatırken, misafirlere doyasıya eğlenme fırsatı sundu.Çanakkale'de gerçekleştirilen bu renkli kutlama, Roman kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni...

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, kurum müdürleri ve roman vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni...

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, kurum müdürleri ve roman vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!