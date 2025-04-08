Çanakkale’de Dünya Romanlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale’de Dünya Romanlar Günü Etkinlikleri

Çanakkale, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle bu özel günü coşkuyla kutladı. Çanakkale Valiliği'nin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar, şehrin sokaklarını rengarenk bir atmosferle doldurdu.

Kortej Yürüyüşü ve Eğlenceli Aktiviteler

Etkinliklerin başlangıcı, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar uzanan bir kortej yürüyüşü ile gerçekleşti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt gibi önemli isimlerin katıldığı yürüyüş, Roman sanatçıların canlı müziğiyle şenlendi.

Yürüyüşün ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Roman Kadınlar Sosyal Etkinlikler ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Müziğe Dokuz Sekizlik Roman Eli Projesi" kapsamında çocuklardan oluşan bir müzik grubu sahne aldı. Çeşitli şarkılar seslendiren çocuklar, katılımcıları coşturdu.

Etkinlikte bunun yanı sıra çocuklar ve kadınlar için açılan stantlar, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatırken, misafirlere doyasıya eğlenme fırsatı sundu.Çanakkale'de gerçekleştirilen bu renkli kutlama, Roman kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, kurum müdürleri ve roman vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yeni Kordon'dan Anadolu Hamidiye Tabyası'na kadar Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, kurum müdürleri ve roman vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.