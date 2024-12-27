Çanakkale'de Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkisini gösteren fırtına, Çanakkale'de ulaşım seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Özellikle Kabatepe-Gökçeada Hattı'ndaki tüm seferler, kötü hava koşulları gerekçesiyle iptal edilmiş durumda. Ayrıca Geyikli-Bozcada Hattı kapsamında, Bozcaada'dan saat 07.00'de ve Geyikli'den saat 08.00'de yapılması planlanan seferlerin gerçekleştirileceği, diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.

İlgili personel, bu süreçte yolculara en iyi hizmeti sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Kötü hava koşullarının etkisi azalana kadar yolcuların seferlerle ilgili güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.