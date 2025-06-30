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Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı, 4 Yaralı

Çanakkale Küçükkuyu'da freni boşalan kamyon, 4 araca çarparak devrildi; 4 kişi yaralandı, yol kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 21:26
Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı, 4 Yaralı

Freni Boşalan Kamyon Trafik Kazasına Neden Oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, freni boşalan bir kamyon, seyir halindeyken 4 araca çarptı. Olay sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Akşam saatlerinde, Çanakkale'den Balıkesir istikametine doğru seyreden Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606 ve 17 HU 792 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş Duran, İbrahim Sakin, Suriye uyruklu yaya Subhi El Aziz ve bankta oturan Satılmış Arslan yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltında

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edilirken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kaza sonucu çevredeki trafik lambaları ve kamyonun devrilmesi ile yıkılan yolda bulunan 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, bu kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu bir süre trafğe kapatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.

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