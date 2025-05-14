Çanakkale'de İki Kardeş, Buldukları Yüzük Mührünü Troya Müzesi'ne Teslim Etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyü'nde yaşayan iki kardeş, evlerinin yakınlarında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührünü Troya Müzesi'ne teslim etti.

10 yaşındaki Aden Dayangaç, geçtiğimiz yıl Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)" adlı projeye katılmıştı. Bu etkinlikten ilham alan Aden, evlerinin yakınlarında tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşündüğü bir nesne bulur. Bulduğu nesneyi daha sonra 14 yaşındaki ağabeyi Doran Dayangaç ile paylaşan Aden, birlikte nesneyi Troya Müzesi'ne götürmeye karar verirler.

Troya Müzesi'nde yapılan incelemeler neticesinde, yüzük mührü olduğu belirlenen nesnenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğuna tespit edilmiştir. Bu tür buluntular, bölgede tarihi zenginliğin ve kültürel mirasın korunması açısından son derece önemlidir.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Aden Dayangaç (sağda) ve ağabeyi Doran Dayangaç (solda), evlerinin yakınlarında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührü Troya Müzesi'ne teslim etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Aden Dayangaç (sağda) ve ağabeyi Doran Dayangaç (solda), evlerinin yakınlarında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührü Troya Müzesi'ne teslim etti.