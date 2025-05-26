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Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı Adil Bartu için arama faaliyetleri hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:21
Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Hızla Arama Çalışmaları Başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Bartu, Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkiinde doğa yürüyüşüne çıktığı grup ile bir süre sonra ayrıldı. Arkadaşları, Bartu'nun yanlarında olmadığını fark ettiklerinde durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, arama çalışmalarına şu ekipler katıldı:

  • İl Jandarma Komutanlığı’ndan 25 kişilik asayiş timi, 1 iz takip köpeği ve 2 dron,
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ndan 6 kişilik arama kurtarma ekibi ve 1 dron,
  • AKUT'tan 5 kişilik ekip ve çevredeki köylülerden oluşan gönüllülerle birlikte toplamda yaklaşık 50 kişi arama çalışmalarına katıldı.

Ayrıca, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nden 70 kişilik AFAD ekibinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bütün ekiplerin yoğun çabasıyla Bartu'nun bulunması için umutsuzca yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

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