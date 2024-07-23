Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Üzücü Bir Motosiklet Kazası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı trajik bir kaza gerçekleşti. Kazada, Halil İbrahim Kızıloğlu'nun kullandığı 17 TR 220 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 AAG 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı.

Kaza, Türkmenli köyü içinde meydana geldi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu kaza, motosiklet güvenliğine duyulan ihtiyacın altını bir kez daha çizmektedir. Yetkililerin, trafik güvenliğini artırmak adına daha fazla önlem alması bekleniyor.