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Çanakkale'de Motosikletli Kaza: Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Gökhan G hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:11
Çanakkale'de Motosikletli Kaza: Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü

Çanakkale'de Feci Kaza

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Çan-Çanakkale çevre yolunda gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Gökhan G. için, Ekrem E. yönetimindeki kamyon ile kendisinin kullandığı motosiklet, Tepeköy kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Ağır Yaralanma ve Hastaneye Sevk

Kaza sonucu ağır yaralanan Gökhan G, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Çan Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını Kaybetti

Gökhan G, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölge halkını derinden üzdü.

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