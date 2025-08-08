DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 21:12
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Yangın Faciası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, kendine has doğal güzellikleriyle bilinen bir bölge, bu kez orman yangını ile gündemde. Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyümeye devam ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangının kontrol altına alınması için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine acil müdahale ekipleri harekete geçti. Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle Saçaklı köyüne ulaşarak olumsuz sonuçlar doğurdu.

Köyler Tahliye Edildi

Yangının hızla yayılması sonucu Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle bu köylerdeki çok sayıda ev, kullanılamaz hale geldi. Yerel halk ve yetkililer, evlerin kurtarılması için yoğun bir çalışma sergiliyor.

En son gelen bilgilere göre, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de ekipler tarafından boşaltıldı. Rüzgarlı hava koşullarının etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınması için mücadele devam etmekte.

Tüm dikkatler, yangının kontrol altına alınmasına ve zarar gören bölgelerin yeniden eski haline getirilmesine odaklanmış durumda.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış