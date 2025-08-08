Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Yangın Faciası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, kendine has doğal güzellikleriyle bilinen bir bölge, bu kez orman yangını ile gündemde. Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyümeye devam ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangının kontrol altına alınması için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine acil müdahale ekipleri harekete geçti. Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle Saçaklı köyüne ulaşarak olumsuz sonuçlar doğurdu.

Köyler Tahliye Edildi

Yangının hızla yayılması sonucu Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle bu köylerdeki çok sayıda ev, kullanılamaz hale geldi. Yerel halk ve yetkililer, evlerin kurtarılması için yoğun bir çalışma sergiliyor.

En son gelen bilgilere göre, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de ekipler tarafından boşaltıldı. Rüzgarlı hava koşullarının etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınması için mücadele devam etmekte.

Tüm dikkatler, yangının kontrol altına alınmasına ve zarar gören bölgelerin yeniden eski haline getirilmesine odaklanmış durumda.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sıçradığı Saçaklı Köyü'nde bazı evler yandı.

