Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının özellikle Umurbey beldesindeki ormanlık alanda başladığı bildirildi.

Vali Ömer Toraman'dan Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın haberinin merkezle ulaştığı anda yangına hızlı müdahale eden ekiplerin, 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle etkin bir şekilde çalıştığını belirtti. "Yangın Kontrol Altına Alındı"

Toraman, yangında yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanının etkilendiğini ifade ederek, "Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve diğer tedbirlere devam ediyoruz. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Anız Yakmanın Tehlikesi

Vali Toraman, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen yangın riski konusunda vatandaşları uyararak, anız yakmamaları gerektiğini vurguladı. Anız yakmanın hem doğaya hem de yasalara karşı bir suç olduğunu söyleyen Toraman, "Çanakkale'nin rüzgarı çok değişken, bu nedenle ateşi kontrol altında tutmak zor olabilir." diye ekledi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının nedenine dair henüz bir tespit yapılmadığını aktaran Toraman, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi. "Somutlaştırdıklarında bunun adli takibatını da şüphesiz yapacağız." ifadelerini kullandı.