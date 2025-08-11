Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Dardanos mevkisinde bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen yangına, hemen ardından itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları yönlendirildi.

Yangına yönelik müdahale tüm hızıyla sürüyor. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bilgisini paylaşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir," ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı'ndaki güneyden kuzeye olan trafik yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatılmıştır. Ekiplerin tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için çalıştıkları bildirilmektedir.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.