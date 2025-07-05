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Çanakkale'de Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale Lapseki'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerleri tehdit altında değil.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 13:17
Çanakkale'de Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Yangınla İlgili Gelişmeler

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Dişbudak köyünde başlayan tarım arazisi yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yangın saat 11.40 sıralarında tarla alanında başladı ve hızla ormanlık alana yayıldı.

Yangına müdahale için toplamda 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer kullanılıyor. Valilik, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ömer Toraman'ın Takibi

Durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip eden Vali Ömer Toraman, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Tüm ekipler, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için seferber olmuş durumda.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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