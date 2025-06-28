Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de, kent merkezinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi, Metin Oktay Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde müdahale için bölgeye gönderilen Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yayılarak büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.