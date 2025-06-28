DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:04
Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de, kent merkezinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi, Metin Oktay Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde müdahale için bölgeye gönderilen Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yayılarak büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?