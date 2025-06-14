DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.284,59 -0,58%

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Ekipler Olay Yerinde

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 23:00
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Ekipler Olay Yerinde

Çanakkale'de Yangın Alarmı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yangın çıktı. Yangının çıkışı, çevredeki sakinleri tedirgin etti ve durumu hemen yetkililere bildirdiler.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangına müdahale amacıyla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının büyümesini önlemek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Bölgedeki ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Olay yerindeki durumu yakından takip eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemleri alıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kediyi Heimlich ile Kurtaran Güvenlik Görevlisi Harekete Geçti
2
Gambiyalı Askeri Öğrenciler Türkçe Eğitimini Başarıyla Tamamladı
3
İsrail, Tahran'a Saldırılara Devam Ediyor
4
Muğla'daki Leylek Yavruları İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
5
Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı
6
Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi