Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Ekipler Olay Yerinde

Çanakkale'de Yangın Alarmı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yangın çıktı. Yangının çıkışı, çevredeki sakinleri tedirgin etti ve durumu hemen yetkililere bildirdiler.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangına müdahale amacıyla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının büyümesini önlemek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Bölgedeki ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Olay yerindeki durumu yakından takip eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemleri alıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.