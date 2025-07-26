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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:42
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Yangın Alarmı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Üvecik köyü kırsalında bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki tarım arazilerinin zarar görmesi endişe yaratıyor.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Yangının büyümemesi için hemen harekete geçen yetkililer, bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli gönderdiler. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için verdikleri mücadele devam ediyor.

Vali Toraman'dan Önemli Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etmekte ve sahada bilgileri alarak durumu yakından izlemektedir. Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini önleme konusunda büyük önem taşıyor. Yangında meydana gelen gelişmeler yakından izleniyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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