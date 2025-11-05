Çanakkale’de Tırın Dorsesi PTS’ye Çarptı — 59 LH 333

Çanakkale-Biga kara yolunda 59 LH 333 plakalı tırın açılan dorsesi PTS'ye çarparak sistemi devirdi; yol kısa süreli kapandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:08
Çanakkale’de Tırın Dorsesi PTS’ye Çarptı — 59 LH 333

Çanakkale’de Tırın Dorsesi PTS’ye Çarptı

Biga çıkışında PTS devrildi, yol kısa süreli kapandı

Çanakkale’de seyir halindeki tırın açılan dorsesi Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'ne çarptı. Kaza sonucunda PTS devrildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolu üzerinde, Biga çıkışı'nda meydana geldi.

Seyir halindeki tırın plakası 59 LH 333 olarak kaydedildi. Tırın açılan dorsesinin çarpmasıyla sistem parçalandı ve yol kenarına devrildi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

PTS ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

