Çanakkale’de Tırın Dorsesi PTS’ye Çarptı — 59 LH 333

Çanakkale’de Tırın Dorsesi PTS’ye Çarptı
Biga çıkışında PTS devrildi, yol kısa süreli kapandı
Çanakkale’de seyir halindeki tırın açılan dorsesi Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'ne çarptı. Kaza sonucunda PTS devrildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolu üzerinde, Biga çıkışı'nda meydana geldi.
Seyir halindeki tırın plakası 59 LH 333 olarak kaydedildi. Tırın açılan dorsesinin çarpmasıyla sistem parçalandı ve yol kenarına devrildi.
Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
PTS ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
