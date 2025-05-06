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Çanakkale'de Trajedi: Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Emin Karagöz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 01:53
Çanakkale'de Trajedi: Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trajedi: Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde, 80 yaşındaki Emin Karagöz, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Karagöz'ün akrabalarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

Yakınları, Çavuştaşı mevkisindeki tarlaya giderek durumu kontrol etmek istediklerinde, Karagöz'ün 17 YR 684 plakalı traktörün altında kaldığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdiler.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

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