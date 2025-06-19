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Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programı Düzenlendi

Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen anma programında, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:39
Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programı Düzenlendi

Çanakkale Deniz Müzesi'nde Duygusal Anma Töreni

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı, Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi. Dumlupınar Denizaltısı şehidi gedikli çavuş Mehmet Selami Özben'in anıldığı etkinlikte, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı‘nın konseri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

18 Mart 2015'ten Beri Devam Ediyor

2015 yılında başlatılan ve İstanbul dışında ilk kez Çanakkale'de yapılan program, şehitlerin kahramanlıklarını anmak ve şehit aileleriyle bağları güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Etkinlik, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile şehidin ağabeyi Ali Haşim Özben'in anıta çelenk sunmasıyla başladı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Duygusal Anlar ve Hatıralar

Programın bir diğer konuşmacısı olan şehit Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut, etkinlik nedeniyle duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Bu onura bizleri değer gördüğünüz için teşekkür ederim. Çok üzüldüm ama çok da mutlu oldum." dedi. Tezbulut, ağabeyinin yazdığı bir şiiri okurken duygu dolu anlar yaşadı.

Onur Belgesi ve Konser

Şehit Özben'in anısına künyesi onur kütüğüne çakıldı ve Vali Toraman, aile üyelerine onur belgesi ve şehit ecdat rozeti takdim etti. Dua sonrası, Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki konser başladı. Konserde, Mehter ve armoninin klasik eserleri seslendirildi.

Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın, "Çanakkale'de bu kahramanlıkları anlatmaya hazırız" diyerek etkinliğe katılım sağladı. Hayatta kalan 8 Kore gazisinden biri olan 94 yaşındaki Ahmet Sezer ise bu özel günde yer almanın mutluluğunu, "Bana bir çuval altın verseler, bu sevinci veremez" sözleriyle ifade etti.

Deniz Kuvvetleri Geçiş Yaptı

Program sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri de Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak etkinliğe anlam kattı. Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordusu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir ve pek çok davetli katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Çanakkale Deniz Müzesi'nde "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı...

Milli Savunma Bakanlığınca, Çanakkale Deniz Müzesi'nde "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi. Programda Dumlupınar Denizaltısı şehidi gedikli çavuş Mehmet Selami Özben, yakınlarının katıldığı programda anıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Çanakkale Deniz Müzesi'nde "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı...

Milli Savunma Bakanlığınca, Çanakkale Deniz Müzesi'nde "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi. Programda Dumlupınar Denizaltısı şehidi gedikli çavuş Mehmet Selami Özben, yakınlarının katıldığı programda anıldı.

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