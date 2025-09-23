Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu

Çanakkale'de Dünya Ağır Sıklet Bilek Güreşi Şampiyonu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi, polis çalışmasıyla bulunup teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:02
Olayın Detayları

Çanakkale'de yaşayan Dünya Ağır Sıklet Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu ve sahibine teslim edildi.

Burunlular, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu ve evinin önüne bıraktığı tekerlekli sandalyesinin çalındığını İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Sandalyenin çalındığı adres Barbaros Mahallesi Salih Reis Sokak olarak belirtildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan teknik takip ve saha çalışmalarıyla olaya karışan şüphelinin A.K. olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, tekerlekli sandalye de bulunarak Ümit Burunlular'a teslim edildi.

Polis ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sayesinde, Burunlular'ın hayatında kritik öneme sahip tekerlekli sandalyesinin geri alınması sağlandı.

