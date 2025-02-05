Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli شخص yakalanarak tutuklandı. Eceabat İlçe Emniyet Amirliği, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek şüphelilerin peşine düştü.

Gizli Paket Ortaya Çıktı

Ekipler, Y.A. ve K.D. adlı şüphelilerin, Eceabat-Çanakkale feribotu üzerinde bir bölmede uyuşturucu bulunan bir paket gizlediğini tespit etti. Güvenlik güçleri, suçüstü yaparak zanlıları yakaladı.

Yapılan aramada, şüphelilerin gizlediği paketten 40 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun yanı sıra, zanlıların ev ve araçlarında da 12 sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

Adli Süreç Başladı

Y.A. ve K.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, feribotta gizlenen uyuşturucuyu almak için Çanakkale'de bekleyen bir kişi daha yakalandı; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu olay, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları bir kez daha gündeme taşımış oldu.