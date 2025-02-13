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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:24
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı etkin mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyon kapsamında, kent merkezi ve Çan ilçesinde 4 şüphelinin ikametine baskın düzenlendi.

Yüklü Miktarda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan hammaddeler bulundu. Ayrıca, operasyon sırasında çok sayıda silah, tüfek ve bunlara ait mermi de ele geçirildi.

3 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bu tutuklamalar, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine karşı kararlılığın bir göstergesi oldu.

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