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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Çanakkale Gelibolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltındaki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 12:55
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir zanlı tutuklandı.

Operasyon Detayları

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, belirlenen bir adreste yapılan aramada 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli V.M, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, adalet önünde hesap verecek.

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor ve yerel güvenlik güçlerinin bu tür faaliyetlerle toplumun huzurunu sağlama çabalarını sürdüreceği bildiriliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis belirlediği adreste yaptığı aramada, 1 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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