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Çanakkale'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar bulunuyor. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:20
Çanakkale'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale'de Korkunç Kaza

Çanakkale'de, Ayvacık-Ezine kara yolunda meydana gelen ciddi bir trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Olayda, Çanakkale Truva Turizm şirketine ait olan 17 AHT 624 plakalı otobüs, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen odun yüklü bir kamyonla çarpıştı.

Acil Ekipler Olay Yerinde

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisi alındı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler sürerken, kazanın detayları ve nedenleri üzerinde duruluyor.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar...

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar...

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

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