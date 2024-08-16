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Çanakkale'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Çanakkale'de 21 saattir süren orman yangını, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda büyük zararlar verdi. Dron görüntüleriyle durumu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:26
Çanakkale'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Yangın Havadan Görüntülendi

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangını, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda büyük hasara yol açtı. Dron ile yapılan çekimlerde, yangının etkilediği alanlar detaylı olarak kaydedildi.

Yangının Çıkış Noktası ve Müdahale Çalışmaları

Dün sabah saatlerinde, şehir merkezine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan birçok ekip müdahale etti. Yangın, Çanakkale Savaşları'nın önemli alanları olan Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda da etkili oldu.

Anzak Koyu'ndaki Mezarlık Zarar Gördü

Yangın sırasında, Anzak Koyu'ndaki yabancılara ait mezarlıklardan birinin de zarar gördüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı'ndan Son Durum Bilgisi

Yangınla ilgili en güncel bilgiyi Anadolu Ajansı kamuoyuyla paylaştı.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron...

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

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