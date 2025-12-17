DOLAR
Afyonkarahisar'da Yerli Malı Haftası: Öğrencilere Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yerli Malı Haftası kapsamında Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda öğrencilere gıda güvenliği, hijyen, organik tarım ve su tasarrufu eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:10
Etkinlik ayrıntıları

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği, Şehit Murat Saraç İlkokulunun daveti üzerine gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, her yıl Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında müdürlüğün teknik elemanları okulda geniş kapsamlı bir kutlama programı düzenledi.

Programda öğrencilere gıda güvenliği ve hijyeni, organik tarım konularında bilgiler verildi; ayrıca bireysel su kullanımı ve su tasarrufu konusunda eğitimler yapıldı.

Etkinlikte öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve farkındalığı artırmak amacıyla şapka dağıtımı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin yerel üretim bilinci ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırma amacına hizmet ettiğini bildirdi.

