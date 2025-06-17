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Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:15
Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Bayramiç'te Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Türkmenli köyünde bulunan bir tarım arazisinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte.

Yangın İhbarı ve Müdahale Süreci

Yangının çıkmasının ardından çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının Yayılmasını Önlemek İçin Alınan Önlemler

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan müdahale sonuç verdi ve yangın etkili bir biçimde kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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