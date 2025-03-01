Çanakkale'deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 04:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 04:35
Çanakkale'deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Çanakkale'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı İkiye Yükseldi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkarken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

Kaza, Etili köyü yakınlarında gerçekleşti. Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne sefer yapan Nuri Ziya Mavi yönetimindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil, dün gece çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan 34 KMU 689 plakalı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Feci kazada, Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Yaralılar ve Diğer Detaylar

Kazada, Nuri Ziya Mavi'nin eşi Muhsine Mavi, gelinleri A.T, T.G, A.M.T, E.B.G., diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile üyelerinin bulunduğu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile üyelerinin bulunduğu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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