Çanakkale Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'nin Eceabat İlçesinde Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yerel ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler Yangına Müdahale Ediyor

Henüz nedeninin belirlenemediği bu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiş durumda. Yangın kontrol altına alınabilmesi için karadan ve havadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Tarihi Alanlar Ziyarete Kapatıldı

Bölgedeki yangın nedeniyle, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi önemli tarihi alanlar, yangın tehdidi dolayısıyla geçici olarak kapatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği Eceabat'ta, yetkililer vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.