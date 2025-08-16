DOLAR
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Gelibolu Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ve 276 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 20:16
Valilikten gelen açıklamada müdahale detayları paylaşıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların görülmesi üzerine ekipler hızla sevk edildi.

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Valilik açıklaması: Müdahale ekipleri ve araç sayıları

Çanakkale Valiliği'nin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan; 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

