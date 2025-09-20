Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürme çalışmaları tamamlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınında bulunan tarım arazisinde, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına müdahale edildi.

Yangın, tarım arazisine bitişik ormanlık alanın bir bölümünde de etkili oldu. Söndürme çalışmalarına çevre ilçe belediyelerinin de destek verdiği belirtildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle bölgedeki birkaç ahır ile tarım aletlerinin zarar gördüğü bildirildi.

