Çanakkale Gelibolu Ilgardere Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Gelibolu Ilgardere'de Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Ilgardere köyü yakınlarındaki bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sevk edilen kaynaklar

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.

Müdahale çalışmaları sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.