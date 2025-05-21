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Çanakkale Kahvaltısı Akademisyenlerin Reçeteleriyle Gün Yüzüne Çıkıyor

Çanakkale'de, akademisyenler tarafından hazırlanan kahvaltı menüsü Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:28
Çanakkale Kahvaltısı Akademisyenlerin Reçeteleriyle Gün Yüzüne Çıkıyor

Çanakkale Kahvaltısı Tanıtıldı

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, pek çok kurum ve kuruluşun desteğiyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

Akademisyenlerin Emeği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri tarafından oluşturulan bu zengin menü, şehrin yerel lezzetlerini ön plana çıkarıyor.

Lezzet Dolu Kahvaltı Menüsü

Kahvaltıda yer alan ürünler arasında; AB tescilli Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç beyazı reçeli, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı, Yenice kırmızı biberi, bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak, gödek (pişi) ve nohut ekmeği gibi lezzetler bulunuyor.

Vali Toraman'dan Açıklama

Toplantıda konuşan Vali Ömer Toraman, Türk mutfağının dünyada önde gelen mutfaklar arasında yer aldığını belirtti. Kentin kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Çanakkale mutfağını markalaştırma çabalarına dikkat çekti:

"Soframızda, misafirlerimize sunduğumuz kahvaltının çeşitliliği sizi de etkileyebilir. Şimdi bu lezzetleri ilimize gelen ziyaretçilerle buluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz."

Katılımcılar ve Destekçiler

Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile diğer turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan...

Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan...

Çanakkale'de başta akademisyenler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hazırlanan Çanakkale kahvaltı menüsü tanıtıldı.

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