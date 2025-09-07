Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sekizinci Günde Etkinliklerle Sürüyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde coşkuyla devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde de zengin programıyla ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikler konserlerden atölyelere, çocuk faaliyetlerinden sokak performanslarına kadar geniş bir yelpazede sürdü.

Müzik ve sahne etkinlikleri

Festivalin en coşkulu anlarından biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun Çanakkale Kordon'da gerçekleştirdiği konserde yaşandı. HasSak Ethno-Folk Group, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde verdiği konserde geleneksel Kazak ezgilerini modern yorumlarla buluşturarak izleyicilere kültürel bir müzik ziyafeti sundu.

Esas 17 Burda AVM’de yer alan piyanolar ve Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon’da kurulan Sokak Sahne performanslarıyla genç müzisyenler yeteneklerini sergilemeye devam etti.

Geleneksel el sanatları ve atölyeler

Nedime Hanım Konağı'nda düzenlenen Ahşap Baskı Yazmacılık Atölyesi ile katılımcılar yazmacılığı yakından tanıma ve kendi desenlerini oluşturma fırsatı buldu. Karagöz temalı el sanatları ise Karagözün Kukla Atölyesi kapsamında Asetat Karagöz Yapımı ve Karagöz Orman Bekçisi Gösterisi ile izleyicilerle buluştu.

Çocuk etkinlikleri: Eğlence ve eğitim bir arada

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçileri ağırlamaya devam etti. Festivalin sekizinci gününde çocuklar Maşa ile Koca Ayı çocuk tiyatrosu ile eğlendi.

Çocuklar ayrıca Tarih Koyucuları ve Kültür Koruyucuları etkinliklerinde kültürel mirasa sahip çıkma konularında eğitim aldı; Çocuk Oyun Şenliği ile geleneksel oyunları deneyimledi. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama etkinliğinde ise temel kodlama becerileri kazandılar.

Esas 17 Burda AVM'de minikler Maske Atölyesi'nde rengarenk maskeler tasarladı; Hayal Dükkanı oyunu Mevlana İdris'in kitabından ilham alarak çocukların hayal gücünü sahneye taşıdı.

Yeni yıldız: 'Sen de Söyle' yarışmasının galibi belli oldu

Esas 17 Burda AVM'de kurulan Sen de Söyle kabininde yapılan seçimlerle belirlenen iki finalist, Bengü konseri öncesi Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde on binlerce kişinin önünde sahne aldı. Sahnede Zeynep Casalini’nin "Duvar" şarkısını seslendiren Berkay Küçükyılmaz, dinleyicilerin oylarıyla birinci seçildi; canlı oylamada yüzde 53,6 oy oranıyla Sen de Söyle'nin galibi oldu.

Festival kapsamında ayrıca gençlerin katıldığı Sen de Çal projesi ve sokak sahneleriyle kentin farklı noktalarında kültür ve sanat buluşmaları devam ediyor.

