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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bosna Hersek'te Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:39
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bosna Hersek'te Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Saraybosna'da Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretçilerle buluştu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) kampüsünde ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında çeşitli videolar da izlenebildi.

Mobil Müze Projesi Hakkında

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının projelendirdiği müzenin üç gün boyunca Saraybosna'da kalacağını belirtti. Karataş, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşattıklarını ifade etti ve şöyle devam etti:

"Çanakkale'ye Balkan coğrafyasından gelen binlerce asker var. İnsanlarla Çanakkale'de canlarını veren atalarının kahramansı mücadelesini burada paylaşmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar çok güzel geri dönüşler aldık."

Gelecek Hedefleri

Karataş, Bosna Hersek'ten sonra Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a da gideceklerini belirterek, Çanakkale ruhunu her yerde yaşatmayı hedeflediklerini aktardı. Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, 2021'de başlayan organizasyon çerçevesinde belirlenen rotada sergileniyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor. Ayrıca, dijital gösteriler de ziyaretçilere sunuluyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretçilerle buluştu.

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