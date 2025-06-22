Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsun Kültür Yolu Festivali'nde

Samsun'da Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilere ziyaret fırsatı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde açılan müze, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına ait eserleri sergiliyor.

Müze Sorumlusundan Açıklama

Müzenin Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, AA muhabirine verdiği demeçte, müzenin, Türkiye Kültür Yolu Festivali dahilinde ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirtti. Akyıldız, müzede 7 ayrı vitrin aracılığıyla Çanakkale Savaşı'nın hikayesinin kronolojik bir şekilde sunulduğunu ifade etti.

İlgi Çeken Eserler

Akyıldız, müzede yer alan eserlerin özellikle silahlar, asker kıyafetleri, bal mumu Atatürk heykeli ve 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'e ait kanlı üniforma gibi eserlerin büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Ayrıca, müzede sergilenen eserlerin %80'inin gerçek olduğunu belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını ekledi.

Ziyaretçilerden Duygusal Yorumlar

Ziyaretçilerden Mehmet Topakkaya, müzede derin bir duygusal deneyim yaşadığını dile getirerek, “Çanakkale bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla bu eşyaları görmek insana farklı duygular yaşatıyor. Ecdadımızın yaşadıklarını yaşadım, şu an içim ürperiyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor.