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Çanakkale Valiliği'nden Yürüyüş İzni Açıklaması

Çanakkale Valiliği, yürüyüş başvurusunun kanuna uygun olmadığını ve gerçeğe aykırı paylaşımlar yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:07
Çanakkale Valiliği'nden Yürüyüş İzni Açıklaması

Çanakkale Valiliği'nden Yürüyüş İzni Açıklaması

Çanakkale Valiliği, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş için kanuna uygun bir müracaat yapılmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" ve "Şehitliklere alınmadı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. 31 Ocak 2025'te Valiliğe sunulan dilekçede, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılacak yürüyüş güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki izinli güzergahlar dışında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yürüyüşe izin verilemeyeceği ve ilgili mevzuat gereğince başvurunun değerlendirileceği, yürüyüş güzergahlarına ilişkin bilgilerinin ise 3 Şubat 2025 tarihli yazı ile ilgililere bildirildiği ifade edildi. Ayrıca, başvuru sahiplerinin 4 Şubat tarihinde Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettikleri ve bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Sonuç olarak, kanuna uygun bir müracaat yapılmadığını ve şehitliklerin ziyaret edilmesine rağmen gerçeğe aykırı paylaşımlar yapıldığını belirten Valilik, bu durumun milli ve manevi değerlerin kötü niyetli istismarından başka bir anlama gelmeyeceğini vurguladı.

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