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Çanakkale Valisi Ömer Toraman Bayramda Trafik Denetiminde

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı'nda trafik denetimine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı ve emniyet kurallarını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 16:41
Çanakkale Valisi Ömer Toraman Bayramda Trafik Denetiminde

Çanakkale Valisi Ömer Toraman Trafik Denetimlerine Katıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Toraman, Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Vali Toraman burada, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Derya Kara Eldemir de eşlik etti.

Denetimlerde, durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla sohbet eden Toraman, emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hızdan kaçınılması konularında tavsiyelerde bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, arife gününden itibaren sorunsuz bir bayram süreci geçirildiğini belirten Toraman, il genelinde önemli bir trafik kazası yaşanmadığını ve bu sürecin kazasız geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Toraman, ekiplerin trafik kurallarını hatırlatma ve vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

“Trafikte seyreden arkadaşlarımız şu ana kadar bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını bizlere ifade ettiler. Bu durum memnuniyet verici” diyen Toraman, tüm kolluk kuvvetlerinin sürekli olarak görev başında olduğunu ifade etti. Vali Ömer Toraman, kentte toplam 2 bin 100 personelin vazife başında olduğunu ve polis, jandarma ile sahil güvenlik ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını sözlerine ekledi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine...

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Toraman, Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine...

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Toraman, Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

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