Çanakkale Zaferi'nin Tarihsel Önemi: Doç. Dr. Cihat Yaycı Açıklıyor

Çanakkale Zaferi'nin Tarihine Işık Tutan Konferans

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Edirne'deki "18 Mart Deniz Zaferi" konferansında, Çanakkale'de elde edilen zaferin dünya tarihini nasıl değiştirdiğini vurguladı. Yaycı, 1. Dünya Savaşı'ndaki kritik önemi ve Nusret Mayın Gemisi'nin strategic katkılarına dikkat çekti.

Çanakkale'nin Stratejik Önemi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilgiler Eğitim Topluluğu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin seslendirdiği kahramanlık türküleri ile devam eden etkinlikte, Doç. Dr. Yaycı, Türk milletinin Çanakkale'deki mücadelesinin büyüklüğüne işaret etti.

Yaycı, "18 Mart'ta deniz zaferi kazanılmıştır. Kara harekatı aylar sürüyor ama Çanakkale'nin zaferi deniz harekatından kaynaklanıyor. Dünyada eşi benzeri pek görülmemiştir." dedi.

Askeri Başarılar ve Etkiler

Yaycı, Çanakkale'nin sadece 1. Dünya Savaşı'nın bir cephesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da temellerini attığını belirtti. Ayrıca, Çanakkale'de gerçekleştirilen kara, deniz ve hava kuvvetlerinin birleşik kullanımının, tarihin seyrini değiştiren bir savaş olduğunu ifade etti.

Yaycı, Türk kuvvetlerinin yenilmez donanmalara karşı gösterdiği başarıyı ve düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan nasıl sulara gömüldüğünü anlattı. "Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği 26 mayın, 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir. İkmal yapılamadığı için Rusya desteklenemiyor." açıklamasında bulundu.

Çanakkale'ye Dair Sonuçlar

Yaycı, süreç içinde Çanakkale'yi geçmek için düzenlenen kara harekatlarının da Türk askerinin direnişi karşısında başarısız olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale Geçilmez" mottosunun nasıl perçinlendiğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün donanmaya olan ihtiyacını Çanakkale'de gördüğünü ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Türk donanmasının gelişimine verdiği önemi de sözlerine ekledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilgiler Eğitim Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "18 Mart Deniz Zaferi" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilgiler Eğitim Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "18 Mart Deniz Zaferi" konferansı düzenlendi.