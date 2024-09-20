Candan Kardeşlerin Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Candan Kardeşlerin Yargılanma Süreci

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de bulunduğu 21 sanık, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor.

Duruşmanın Detayları

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Alisya Bahar Candan ile birlikte bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Mahkemeye, tutuksuz sanıklardan Gülnihal Çiçek, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Gülnihal Çiçek'in Savunması

Duruşma sırasında kendini savunan Gülnihal Çiçek, "Bu kadar zaman sonra masum olduğumuzun anlaşılmış olduğunu düşünüyorum. 'Pardon' isimli bir film çektik. Ben beraatimi talep etmekle beraber, kız kardeşimin tahliyesini de istiyorum. Telefonumun iadesini de bekliyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya yaklaşık bir saat ara vererek, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Gülnihal Çiçek'in Mutluluğu

Tahliye kararını alan Gülnihal Çiçek, adliyede yakınlarını arayarak mutluluğunu paylaştı. Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Çiçek, "Kardeşime ilk olarak 'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin Bahar.' diyeceğim. Konu yargıda, ben sadece onu kucaklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Hakan Candan'ın Açıklaması

Candan kardeşlerin babası Hakan Candan, "Zor bir süreçti, yaşananlardan ders çıkararak doğru yolda ilerleyeceğiz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum." dedi.

İddianamede Geçen Bilgiler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, toplam 38 müştekinin olduğu belirtiliyor. Sanıkların dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek için organize bir suç örgütü kurdukları öne sürülüyor. Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıl kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Gülnihal Çiçek içinse 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Gülnihal Çiçek, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı.