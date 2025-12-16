Canik'te Öğrencilerin Öğretmene Şiddeti: Sendikalardan Ortak Tepki

Samsun'daki okul maçı sonrası eğitim camiasında tepki büyüyor

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakasında yaşanan şiddet olayı, eğitim çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasındaki halı saha maçında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre bazı öğrenciler sahaya inerek Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi darbetti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayın ardından Eğitim-Bir-Sen, Türk-Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim-Sen Samsun şubeleri, Samsun Valiliği önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikaların talepleri ve uyarıları

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz sendikalar adına yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimizde gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları sırasında yaşanan saldırı ve bu olayın hemen ardından başka bir okulumuzda bir velinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu görevini yapan öğretmenlerimizin darp edilmesi, gelinen vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Öğretmene atılan her yumruk, yalnızca bir eğitim emekçisine değil; eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir. Bugün gelinen noktada öğretmenlerimizin okulda, spor salonunda, sahada; kısacası hiçbir yerde can güvenliği kalmamıştır. Öğretmeni koruyamayan bu sistem, aynı zamanda öğrencileri de koruyamamaktadır. Olayın yaşandığı gün futbol sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı açıktır. Müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulması, herhangi bir önleyici müdahalede bulunulmaması, bu saldırılara adeta zemin hazırlamıştır. Bizler, tüm sendikalar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu saldırıların faillerinin derhâl tespit edilmesini, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli süreçlerin gecikmeksizin başlatılmasını; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasında ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve öğretmenler de hazır bulundu.

