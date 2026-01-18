Canik’te Sandıkçı: Aile Bütçesine Destek İçin Bebek Paketleri ve Eğitimler

Canik’te Sandıkçı: Aile bütçesine katkı için bebek destek paketleri ve eğitimler

Başkan İbrahim Sandıkçı’dan destek programları açıklaması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki anne adaylarına yönelik yürütülen destek çalışmalarını ve sosyal projeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Sandıkçı, aile bütçesine katkı sağlayan uygulamaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Sandıkçı, Canik’teki anne adaylarına hediye edilen bebek destek paketleri hakkında bilgi vererek; kız ve erkek çocuklar için ayrı hazırlanmış paketlerde bebeklerin tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığını belirtti. Paketlerin içeriğinin Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğe uygun ürünlerden oluşturulduğunu ifade etti.

"Canik’imizde aile bütçesine katkılar sunan destek programlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye etmeye devam ediyoruz. Paketlerimizin içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçları olan tüm ürünler yer alıyor. Kız ve erkek çocuklarımız için ayrı olarak hazırladığımız paketlerimizde yer alan ürünleri, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği şartları taşıyan ürünlerden oluşturuyoruz. Ayrıca anne adaylarımıza yönelik gebe bilgilendirme eğitim programları da gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Sandıkçı, belediyenin sunduğu diğer destekleri de sıraladı; çanta ve kırtasiye seti desteği, emekli vatandaşlara yönelik indirim uygulamaları, nikâh ücret desteği gibi çok alanlı destek programlarının sürdüğünü belirterek, Canik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atmaya devam ettiğini kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI