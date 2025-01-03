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Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor

Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini 100 metreye düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:07
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor

Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Ulaşımı Zorluyor

Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkisini artırarak sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Tüney köyü mevkisinde etkisini gösteren sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşım sağlarken zorluk yaşıyor. Ulaşımda meydana gelen aksamaların önüne geçmek için, trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor. Araç sahiplerinin, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları önemli.

Çankırı-Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Çankırı-Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Çankırı-Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Çankırı-Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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